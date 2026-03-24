中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」が20日、上海市にあるドックを順調に出渠した。1隻目の国産大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジックシティ）」に続き、中国は造船業の「王冠に輝く宝石」と称される大型クルーズ船の分野において、その存在感を一段と強めた。2023年6月6日、「愛達・魔都号」が同じこのドックを出渠し、国産大型クルーズ船における「0から1へ」の歴史的ブレ