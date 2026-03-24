2隻目の国産大型クルーズ船「愛達・花城号」が上海のドック出渠―中国

中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」が20日、上海市にあるドックを順調に出渠した。1隻目の国産大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジックシティ）」に続き、中国は造船業の「王冠に輝く宝石」と称される大型クルーズ船の分野において、その存在感を一段と強めた。

2023年6月6日、「愛達・魔都号」が同じこのドックを出渠し、国産大型クルーズ船における「0から1へ」の歴史的ブレークスルーを達成した。

国産大型クルーズ船プロジェクト現場統括責任者兼総設計師の陳剛（チェン・ガン）氏は「愛達・花城号」の特徴について、「1隻目と比べ、2隻目の国産大型クルーズ船はさらに大きく、さらにグリーンに、さらにスマートになった」と説明した。

22年8月8日に建造が始まり、26年3月20日に出渠した「愛達・花城号」は、すでに航行能力を備えており、建造進度は94％に達している。「愛達・魔都号」と比較すると、建造期間は8カ月短縮され、部品の国産化率は5ポイント上昇した。

「愛達・花城号」の総トン数は「愛達・魔都号」より0．64万トン増えて14．19万トンに、全長は17．4メートル長くなって341メートルに達した。新たに排煙脱硫装置2基と選択触媒還元（SCR）システムが取り入れられ、より環境に優しい航行が可能になった。また、船舶全体にはりめぐらされたスマートコントロールシステムと船室のパブリックスペースには人工知能（AI）が取り入れられ、旅客の船旅をより多彩にする。

急ピッチで内装が進められている「愛達・花城号」の船内には1000人以上を収容できる大型シアター、ウォータースライダーの設置されたプールがあるほか、クラフトビールを提供するビヤガーデンなどもあり、船上のパブリックスペースはより大きくなり、オープンエアの甲板はより開放的になり、ショッピング施設もより充実した。これらはすべて「愛達・魔都号」の乗客からのフィードバックに基づいて行われた設計配置の最適化の結果だ。（提供/人民網日本語版・編集/KS）