【モデルプレス＝2026/03/24】ファミリーマートは、さつまいもスイーツ専門店・らぽっぽファームの新商品「2層仕立てのやきいもスイートポテト」を、3月24日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて発売開始した。【写真】コンビニで“専門店品質”、さつまいもスイーツ店が贈る新スイーツ◆らぽっぽファームの味がファミマに「2層仕立てのやきいもスイートポテト」は、らぽっぽファームの専用農場で土づくりからこだわっ