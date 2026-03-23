新千歳空港から、白銀の羊蹄山を望むニセコへ。今回の目的地は、フェラーリが主催する特別なスノードライビング体験プログラムEsperienza Ferrari（エスペリエンツァ・フェラーリ）である。拠点となるのは「パークハイアット ニセコ HANAZONO」。シンガポールを拠点とするアジアパシフィックオフィスが主催とあり、10日間にわたる開催期間中はアジア各国からフェラーリオーナーが極上の雪を求めて集結するという。我々のグループに