【モデルプレス＝2026/03/23】ファミリーマートは、アラスカ産のシーフード原料を使用した商品の売上の一部をアラスカでの持続可能な漁業に役立てる寄付の取り組みを2026年3月24日（火）から4月20日（月）まで全国のファミリーマート約16,400店にて実施。新作「紅鮭ほぐしと生たらこ」など2品が対象だ。【写真】ファミマ名物企画「増量作戦」“史上最大45％”で実施◆ファミマのおにぎりで漁業に貢献創立45周年に向けた「いちばん