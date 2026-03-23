INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT INIが23日、TikTokで、検索結果がINI仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」がローンチされた。TikTok アプリ内で「INI」と検索すると、検索特設ページが表示され、本日から TikTok 限定で先行配信された 4月22日リリースの 8TH SINGLE『PULSE』（パルス）のタイトル曲「All 4 U」を使用したさまざまな動画投稿を閲覧することができる。実は昨日からINIのTikTokアカウント