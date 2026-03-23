100円ショップ向けの商品を企画開発する元林は3月より順次、新ブランド「mealis（メアリス）」の新アイテム21点を全国の100円ショップ「Seria（セリア）」にて発売しています。【ブランドメッセージ】自信をもって羽ばたける。あなたの翼になるコスメ■美容に目覚めた人たちの心強い味方になりたい「mealis（メアリス）」は、ラテン語の「私の翼」に由来する造語。コンプレックスを魅力に変え、自信を持って前に進んでほしい-そ