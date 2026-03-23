100円ショップで買える！ 新メイクアップブランド「mealis」が誕生！

100円ショップ向けの商品を企画開発する元林は3月より順次、新ブランド「mealis（メアリス）」の新アイテム21点を全国の100円ショップ「Seria（セリア）」にて発売しています。

【ブランドメッセージ】

自信をもって羽ばたける。あなたの翼になるコスメ

■美容に目覚めた人たちの心強い味方になりたい

「mealis（メアリス）」は、ラテン語の「私の翼」に由来する造語。コンプレックスを魅力に変え、自信を持って前に進んでほしい-そんな願いを込めたメイクアップシリーズです。

インスタグラム：https://www.instagram.com/mealis_official/

・コンプレックスに悩む人の背中をそっと押す存在に

・学生でも継続的に購入しやすい価格帯

・ふだん100円コスメを使わない大人にも手に取ってもらえる商品ラインナップ

企画・開発担当者は「美容に目覚めた方たちの心強い味方になりたい」という思いから、同ブランドを立ち上げました。100円（税込110円）という手に取りやすい価格でありながら、コンプレックスを魅力・自信に変えられる、毎日がもっとときめくようなコスメアイテムを企画・開発します。

ブランドカラーはブランド名のイメージに合わせたブルーとアイボリーを基調とし、容器デザインにもこだわり、持っているだけで気分が上がる商品に仕上げています。

2026年3月上旬より、全国の100円ショップ「Seria（セリア）」にて順次販売を開始します。

■【第1弾ラインナップ】全21商品

● すべて110円（税込）

● 製品情報は、商品名／色／品番／JANコードの順に記載しています。

◇メアリス アイブロウペンシル

するすると描けるウォータープルーフ処方のアイブロウペンシル。眉毛1本1本を描ける極細1.5mmの丸芯と、太さを自在に調整できるしずく型の極細芯の2種類を展開。

＜製品情報＞ 商品名／色／品番／JANコード

・アイブロウペンシル 丸芯 ダークブラウン

EBP-ME1（4968583260951）

・アイブロウペンシル 丸芯 ナチュラルブラウン

EBP-ME2（4968583260968）

・アイブロウペンシル 丸芯 アッシュブラウン

EBP-ME3（4968583260975）

・アイブロウペンシル しずく芯 ダークブラウン

EBP-ME4（4968583260982）

・アイブロウペンシル しずく芯 アッシュブラウン

EBP-ME5（4968583260999）

◇メアリス アイライナー

●メアリス リキッドアイライナー

初心者でも描きやすい極細フェルトタイプのリキッドアイライナー。ウォータープルーフ処方でにじみにくく、目尻の跳ね上げや目頭の切開ラインもきれいに描けます。

＜製品情報＞

・リキッドアイライナー ブラック

LEL-ME1（4968583261002）

・リキッドアイライナー ダークブラウン

LEL-ME2（4968583261019）

●メアリス ジェルアイライナー

なめらかなタッチで扱いやすい極細1.5mm芯のジェルアイライナー。ぼかしやすく自然な仕上がりになるため、まつげの間の埋めにも最適。ウォータープルーフ処方。

＜製品情報＞

・ジェルアイライナー ブラック

JEL-ME1（4968583261163）

・ジェルアイライナー ダークブラウン

JEL-ME2（4968583261170）

◇メアリス フェイスパウダー

きめ細かな粒子が肌をさらっとふんわりカバー。皮脂吸着パウダー*配合で、前髪のべたつきケアにも使えます。

*シリカ・タルク・コーンスターチ

※パフは付属していません。

＜製品情報＞

・フェイスパウダー クリア

FPW-ME1（4968583261033）

・フェイスパウダー パープル （パール入り）

FPW-ME2（4968583261057）

◇メアリス アイブロウマスカラ

ふんわり自然で垢抜け眉が叶うアイブロウマスカラ。トレンドカラーも取り入れて、その日の気分で色を楽しめます。

＜製品情報＞

・ アイブロウマスカラ ナチュラルブラウン

EBM-ME1（4968583261125）

・アイブロウマスカラ アッシュブラウン

EBM-ME2（4968583261132）

・アイブロウマスカラ ピンクブラウン

EBM-ME3（4968583261149）

■その他（目まわり／リップアイテム）

●メアリス 涙袋ライナー

自然な影を演出する極薄ブラウンカラー。極細フェルト芯で描きやすく、ウォータープルーフ処方でよれにくい。

＜製品情報＞

・涙袋ライナー シャドウブラウン

LEL-ME3（4968583261026）

●メアリス コンシーラーペンシル

なめらかな描き心地で、自然なぷっくり涙袋を作れるコンシーラーペンシル。明るめベージュは目元をぱっと明るく見せるハイライト効果があり、唇の上にのせれば人中（鼻下）を短く見せる効果も期待できます。

※効果には個人差があります。

＜製品情報＞

・コンシーラーペンシル ライトベージュ

CCL-ME1（4968583261156）

●メアリス スティックアイシャドウ

なめらかな塗り心地のスティックタイプアイシャドウ。のせるだけで自然な立体感が生まれ、ぷっくりとした涙袋メイクが簡単に仕上がります。

＜製品情報＞

・スティックアイシャドウ デイリーベージュ

STE-ME1（4968583261194）

●メアリス グリッターライナー

肌なじみの良いグリッターラメを採用。超極細筆と繊細な小粒ラメで上品なツヤ感を演出します。目頭や涙袋にのせると中顔面が短く見える効果も。※効果には個人差があります。

＜製品情報＞

・グリッターライナー デイリーベージュ

GL-ME1（4968583261071）

◇メアリス リッププランパー

プランプアップ成分*配合で、ぽってり唇に仕上げるリッププランパー。ローズピンクで血色感もアップします。

*バニリルブチル（温感成分）

※温感や清涼感が苦手な人、敏感肌の人は使用を控えてください。

＜製品情報＞

・リッププランパー ローズピンク

LIP-ME1（4968583261064）

◇メアリス シェーディングパレット

3色パレットでぼかしやすく、自然な立体感を自由に作れます。色を混ぜてブラシで使えば、より自然な陰影づけが可能。

＜製品情報＞

・シェーディングパレット ベージュ

SHD-ME1（4968583261187）

◇メアリス 部分用プライマー

メイクの仕上げや直しに使えるブラシタイプの部分用プライマー。ベタつきやテカリを抑えて、さらさらの仕上がりをキープします。

＜製品情報＞

・部分用プライマー

PLM-ME1（4968583261200）

■発売情報

● ブランド名：mealis（メアリス）

● 取扱店：100円ショップ「Seria（セリア）」

※「Seria（セリア）」は株式会社セリアの登録商標です。

● 発売日：2026年3月上旬より順次

● 価格：各110円（税込）

注意事項（取扱い・在庫）

※店舗により入荷日・在庫状況が異なります。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

※予告なく品切れ、完売となることがあります。

※発売情報、近くの販売店に関する情報は下記URLより問い合わせてください。

問い合わせ：https://www.motobayashi.co.jp/contact/form-100yen/

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