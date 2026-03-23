オリックス・バファローズ所属の山崎颯一郎（27）が3月23日、Instagramを更新。結婚したことを報告した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「ご報告です！私事ですが先日入籍しました」と投稿されたのは、バファローズのユニフォームを着用した山崎と妻の、海辺でのロマンチックなツーショット。その他、黒