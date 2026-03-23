ワイヤレスイヤホンの多機能化が目覚ましい。音質やノイズキャンセリングなどの基本性能に加え、欲しい機能やライフスタイルに合わせて選ぶ時代に!?アンカー・ジャパン「Soundcore Sleep A30」睡眠時の騒音に着目し適応型ノイズキャンセリング搭載睡眠の妨げになる騒音に着目し、ノイズキャンセリング効果を自動で最適化。横向きでの就寝時にも快適な装着感にもこだわった。パートナーのいびきによる不眠対策にも対応し、充電ケー