AI議事録イヤホンで業務効率化！ 最先端の“ワイヤレスイヤホン”3選

ワイヤレスイヤホンの多機能化が目覚ましい。音質やノイズキャンセリングなどの基本性能に加え、欲しい機能やライフスタイルに合わせて選ぶ時代に!?

アンカー・ジャパン「Soundcore Sleep A30」

睡眠時の騒音に着目し適応型ノイズキャンセリング搭載

睡眠の妨げになる騒音に着目し、ノイズキャンセリング効果を自動で最適化。横向きでの就寝時にも快適な装着感にもこだわった。パートナーのいびきによる不眠対策にも対応し、充電ケースがいびきを検知すると音の大きさや高さに合わせて最適なマスキング音を自動生成・再生する「いびきマスキング機能」にも注目。 \29,990（アンカー・ジャパン カスタマーサポート TEL. 03-4455-7823）

LivelyLife「2026最新型ワイヤレスイヤホン」

心拍数と血中酸素レベルで健康状態を把握！

耳周辺の生体情報を活用し、心拍数や血中酸素レベルをチェックできる機能を搭載。専用アプリと連携することで日々の体調変化や運動時の状態を確認でき、健康管理に活用できる。耳穴への圧迫感や長時間使用のストレスを軽減してくれるイヤカフ型。 \2,780（L＆Lライブリーライフ）※本製品は医療機器ではありません。

ZENCHORD「Zenchord 1」

話すだけでOK。AI議事録イヤホンで業務効率化

音声認識ツール「Notta」のAI技術と、Zenchordの音響技術を融合。イヤホンとケース本体に内蔵されたマイクが会話や会議を自動録音し、リアルタイムでの文字起こし、翻訳、自動要約などを可能に。複数人の声や環境音を聞き分けノイズを除去する高性能マイクとAIノイズキャンセリング機能を搭載。イヤホンでもケースでもどちらでも録音可能。 \26,980（Acalie）