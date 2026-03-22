＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】霧島に贈られた“巨大すぎる”副賞

14場所ぶり3度目の賜杯を抱いた霧島に贈られた“巨大すぎる”副賞にネットが騒然。優勝の余韻に浸る土俵上に登場した規格外のサイズの物体に、ファンからは「デカすぎる」「なんやこれw」と驚きの声が殺到した。

14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たしたのは、関脇・霧島（音羽山）。優勝インタビューで「賜杯はめちゃくちゃ重かった」と語った霧島だが、その後の各賞授与式でも、視覚的な“重量感”を放つ副賞が彼を待ち受けていた。

注目を集めたのは、日仏友好杯の副賞として贈られる「巨大マカロン」だ。これはフランスを代表するパティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせを象徴する模型で、毎場所、授与式の際に土俵上に運び込まれるこの巨大なオブジェは、ファンの密かな楽しみとなっている。

先場所の一月場所で初優勝した大関・安青錦（安治川）に贈られたのは、可愛らしいピンク色の巨大マカロンだった。対して、今場所の霧島に贈られたのは、新緑の季節を思わせる鮮やかなグリーンの巨大マカロン。この独特な光景に、場内からは隠しきれないどよめきが起こった。

このシュールかつ華やかな授与式の様子に、ABEMAの視聴者も即座に反応。「マカロンきた！！」「デカすぎる」「なんやこれw」といった驚きやツッコミに加え、独特の空気感に包まれた会場の様子を指して「館内ざわついてて草」といったコメントが続々と寄せられていた。 （ABEMA／大相撲チャンネル）