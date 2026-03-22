左利きでディスレクシア（読字障害）がある自分に合う万年筆には、もう一生出合えないかもしれない―。そんな思いを抱えた英国出身の男性。独特の書き方ゆえにペン先が傷むため、長年万年筆を使うことを諦めていた彼の人生を劇的に変えたのは、日本の老舗メーカー・パイロットの「カスタム742」でした。【写真】左利きでディスレクシア（読字障害）がある英国人男性が出合った日本製の万年筆パイロット社への感謝を綴ったXへの投稿