床の見えない散らかった「寄せ部屋」をプロがお片付け！物であふれかえり、床の見えない散らかった部屋。すっきり片付けて気持ちよく暮らしたいですよね。「幸せ住空間セラピスト」の古堅純子さんが、今日も物だらけの部屋を魔法のようにきれいにしていきます。【画像5枚】リビングまで“推しグッズ”だらけの汚部屋→スッキリ“女子部屋”に！劇的ビフォーアフターを見る！古堅さんの動画でよく耳にする「寄せ部屋」とは、急