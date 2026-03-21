ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）が２０日、山梨・甲府市内の駐車場で、自ら手がけるバウムクーヘン専門店「クーヘンＳＡＩＴＯ」の出店販売を実施した。昨年４月から全国で続けており、この日は商品にもプリントされている自身を模したキャラクター入りＴシャツに、持ちギャグが英語で書かれた帽子姿。開店す