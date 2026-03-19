鹿児島県薩摩川内（さつませんだい）市は、物価高騰の影響を受ける地域観光事業者の支援および観光需要の喚起を目的として、市内の対象施設での宿泊代金を割引する「薩摩川内市まんぞく宿泊GO! GO! キャンペーン」を実施します。同事業の宿泊販売を2026年3月10日より開始し、4月1日チェックイン分より割引を適用します。［同事業は「薩摩川内市観光物産協会」が運営事務局を担っています。］【特設Webサイト】https://satsumasenda