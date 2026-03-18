ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年3月18日から22日まで。今週はキッズアイテムや人気のサンリオキャラクターズグッズが豊富です。人気インフルエンサーとのコラボアイテムが登場SNSで話題のインフルエンサーたちとのコラボアイテムも充実しています。「TOU君」は、しまむらオリジナルブランドの「TOO SUNDAY」、そして人気ブランド「umbro」とコラボ。シ