日清食品株式会社より、お湯を注いで5分待つだけで、手軽に白ごはんが楽しめる新商品「日清ふっくら釜炊きごはん」が、2026年3月30日に全国で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■パックごはんの「不満」を解消する画期的なカップ型近年、時短ニーズの高まりから電子レンジで温める「パックごはん」の需要が拡大しています。しかし日清食品の調査によると、「電子レンジがない環境だと食べづらい