トム・ホランド主演、（MCU）版『スパイダーマン』待望の第4作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の初予告編が間も無くやってくる！トム・ホランドからのアナウンスを皮切りに、世界中のファンやインフルエンサーを通じて、映像の一部が小出しにされている。 ホランドは映像で、『ブランド・ニュー・デイ』の予告編に向けて準備をしていること、ファンなしでスパイダーマンは成し得