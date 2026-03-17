ホルムズ海峡を通過し、12日にインドのムンバイに到着したリベリア船籍のタンカー/Francis Mascarenhas/Reuters（CNN）イランは16日、世界の原油の約5分の1が通過する重要な海上の要衝ホルムズ海峡について、「閉鎖」してはいないが、「特別な条件下」で運用していると明らかにした。ホルムズ海峡を通る船舶の航行は、2週間以上前に戦争が始まって以降、おおむね止まっており、イランは少数の船舶にしか通行を認めていない。イラン