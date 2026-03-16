【モデルプレス＝2026/03/16】スターバックスはペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス（R） GRAB＆GO」のリニューアルを実施。「同 ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」を3月24日（火）から全国のセブン‐イレブン限定で順次切り替え発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆スタバのペットボトル入りコーヒーがリニューアル「スターバックス（R） GRAB＆GO」