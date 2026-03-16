スタバのペットボトル入りコーヒー、セブン限定でリニューアル発売 奥深い味わい×余韻をより体感
【モデルプレス＝2026/03/16】スターバックスはペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス（R） GRAB＆GO」のリニューアルを実施。「同 ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」を3月24日（火）から全国のセブン‐イレブン限定で順次切り替え発売する。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
「スターバックス（R） GRAB＆GO」は、「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」をコンセプトとする、500mlペットボトル入りコーヒー飲料。厳選した高地産のアラビカ豆を使用した、独自のロースト技術はそのままに、今回のリニューアルではコーヒーの奥深い味わいと心地よい余韻をより体感できるよう、パッケージもブランドを象徴するサイレンを大きく配置するなど装いも新たにリニューアル。「ブリュード ブラック」「アロマ ラテ」「ホワイトモカ」の3フレーバーで、日常の休息時間やおでかけのお供などに寄り添う。
・ブリュード ブラック
新たに「ブリュード ブラック」という商品名に生まれ変わり、淹れたての味をイメージした上品なブラック無糖コーヒーとして登場。深煎りにしたコーヒー豆のコクと、軽やかな飲み心地を絶妙に調和させた今回のリニューアルでは、これまで以上に香ばしさを高めたことで、スターバックスらしいコーヒーの奥深さを感じられるとともに、後味にはすっきりとした余韻が広がる。
・アロマ ラテ
なめらかなミルクの風味を感じさせながらも、深煎りのコーヒーが持つ奥深い香りと余韻を楽しめるバランスに整え、名称も「アロマ ラテ」へと刷新。やわらかな甘さとクリーミーさを備えた豊かなミルクの風味に合わせて、後味にはコーヒーの香り高さが広がる、調和のとれた奥深い味わいを実現した。
・ホワイトモカ
こだわりのホワイトチョコレートフレーバーのやわらかな風味と、なめらかなミルクの優しい甘さをバランスよく調和させ、深煎りコーヒーのコクを一層感じられるようリニューアルを実施。ホワイトモカらしい厚みのある豊かな甘みと、奥行きのあるコーヒーの風味が心地よく調和した味わいで、これまでよりさらに贅沢なひとときを演出する。（modelpress編集部）
発売地域：全国のセブン‐イレブン
※一部の店舗では、取扱いがない場合がある。
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◆スタバのペットボトル入りコーヒーがリニューアル
「スターバックス（R） GRAB＆GO」は、「一日中、心地よく寄り添うスターバックス」をコンセプトとする、500mlペットボトル入りコーヒー飲料。厳選した高地産のアラビカ豆を使用した、独自のロースト技術はそのままに、今回のリニューアルではコーヒーの奥深い味わいと心地よい余韻をより体感できるよう、パッケージもブランドを象徴するサイレンを大きく配置するなど装いも新たにリニューアル。「ブリュード ブラック」「アロマ ラテ」「ホワイトモカ」の3フレーバーで、日常の休息時間やおでかけのお供などに寄り添う。
◆各フレーバーの特長
・ブリュード ブラック
新たに「ブリュード ブラック」という商品名に生まれ変わり、淹れたての味をイメージした上品なブラック無糖コーヒーとして登場。深煎りにしたコーヒー豆のコクと、軽やかな飲み心地を絶妙に調和させた今回のリニューアルでは、これまで以上に香ばしさを高めたことで、スターバックスらしいコーヒーの奥深さを感じられるとともに、後味にはすっきりとした余韻が広がる。
なめらかなミルクの風味を感じさせながらも、深煎りのコーヒーが持つ奥深い香りと余韻を楽しめるバランスに整え、名称も「アロマ ラテ」へと刷新。やわらかな甘さとクリーミーさを備えた豊かなミルクの風味に合わせて、後味にはコーヒーの香り高さが広がる、調和のとれた奥深い味わいを実現した。
・ホワイトモカ
こだわりのホワイトチョコレートフレーバーのやわらかな風味と、なめらかなミルクの優しい甘さをバランスよく調和させ、深煎りコーヒーのコクを一層感じられるようリニューアルを実施。ホワイトモカらしい厚みのある豊かな甘みと、奥行きのあるコーヒーの風味が心地よく調和した味わいで、これまでよりさらに贅沢なひとときを演出する。（modelpress編集部）
発売地域：全国のセブン‐イレブン
※一部の店舗では、取扱いがない場合がある。
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