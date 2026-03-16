良品計画が運営する「無印良品」が16日、公式SNSを更新し、「2026年3月20日（金）から3月30日（月）まで、無印良品メンバーのみなさんに感謝を届ける『無印良品週間』を開催します」と予告した。【画像】2025年春の売れ筋をチェック！『無印良品週間』人気商品ランキング※2枚目以降不定期で開催される“恒例”のキャンペーンが今春も開催されることを伝え、「期間中、店舗ではMUJI アプリの提示で10％オフ、ネットストアで