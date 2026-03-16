無印良品週間、3・20より開催 無印良品メンバーは10％オフに【昨春キャンペーン時の人気商品ランキング掲載】
良品計画が運営する「無印良品」が16日、公式SNSを更新し、「2026年3月20日（金）から3月30日（月）まで、無印良品メンバーのみなさんに感謝を届ける『無印良品週間』を開催します」と予告した。
【画像】2025年春の売れ筋をチェック！『無印良品週間』人気商品ランキング ※2枚目以降
不定期で開催される“恒例”のキャンペーンが今春も開催されることを伝え、「期間中、店舗ではMUJI アプリの提示で10％オフ、ネットストアでのお買い物も10％オフです。MUJI アプリをお持ちではない方は、事前にインストールいただき、会員登録をしてお待ちください」とアナウンス。
続けて「ネットストアは3月31日（火）午前10時まで」「無印良品メンバー（MUJI アプリでの会員登録済み・ログイン済み、MUJI Card会員、LINE会員証利用）限定です」「一部ご優待除外店舗、割引除外品があります」「3月16日（月)から4月8日（水）までの期間、一部商品を除き、ネットストアでの店舗受け取りサービスのご利用、および店舗でのお取り寄せを停止します」と、注意事項も説明した。
また、別の投稿では「昨年春に開催した『無印良品週間』で、人気があった商品をランキング形式で紹介します」と、「総合ランキング」のほか「食品」「日用品・消耗品」「コスメ・ケア用品」「衣料品」「家具・寝具」「収納用品」6つのジャンルごとの人気商品ランキングTOP5を商品画像を添え披露（※2025年3月20日〜3月31日の無印良品週間期間中の受注件数をもとに集計。2026年3月16日現在、販売継続中の商品のみ掲載）。
「総合ランキング」では、以下の商品がTOP5に登場している。
■2025年春『無印良品週間』人気商品【総合】ランキング
※価格は税込
1位：発酵導入美容液 50mL／1990円
2位：素材を生かしたカレー バターチキン 180g（1人前）／350円
3位：素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー 180g（1人前）／390円
4位：再生ポリエチレン入り ごみ袋 （20L用／枚数：15枚）／99円
5位：水回りの汚れ用 掃除シート （30枚／カットサイズ約22×20cm）／299円
【画像】2025年春の売れ筋をチェック！『無印良品週間』人気商品ランキング ※2枚目以降
不定期で開催される“恒例”のキャンペーンが今春も開催されることを伝え、「期間中、店舗ではMUJI アプリの提示で10％オフ、ネットストアでのお買い物も10％オフです。MUJI アプリをお持ちではない方は、事前にインストールいただき、会員登録をしてお待ちください」とアナウンス。
また、別の投稿では「昨年春に開催した『無印良品週間』で、人気があった商品をランキング形式で紹介します」と、「総合ランキング」のほか「食品」「日用品・消耗品」「コスメ・ケア用品」「衣料品」「家具・寝具」「収納用品」6つのジャンルごとの人気商品ランキングTOP5を商品画像を添え披露（※2025年3月20日〜3月31日の無印良品週間期間中の受注件数をもとに集計。2026年3月16日現在、販売継続中の商品のみ掲載）。
「総合ランキング」では、以下の商品がTOP5に登場している。
■2025年春『無印良品週間』人気商品【総合】ランキング
※価格は税込
1位：発酵導入美容液 50mL／1990円
2位：素材を生かしたカレー バターチキン 180g（1人前）／350円
3位：素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー 180g（1人前）／390円
4位：再生ポリエチレン入り ごみ袋 （20L用／枚数：15枚）／99円
5位：水回りの汚れ用 掃除シート （30枚／カットサイズ約22×20cm）／299円