わずか２、３時間で自分がどんな女性なのかをアピールしなければいけない合コン。必ず聞かれるシンプルな質問であり、印象を大きく左右するのが「趣味は何か？」です。『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、男性が合コンで「彼女にしたい」と思う女性の「趣味」をご紹介します。【１】自分のために作ってくれたらうれしい「料理」「『付き合ったら作ってもらえるのかな？』と妄想しちゃいます」（２０代男性）など、料理が