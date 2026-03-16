バブルを知る自動車ライター嶋田智之と、SNS世代の若者自動車ジャーナリスト西川昇吾 オジサン vs 若者 オートサロン5番勝負！ いまや日本の自動車文化を象徴するイベントとして、世界からも注目を集める「東京オートサロン」。その歴史は古く1983年に開催された「東京エキサイティングカーショー」にまで遡る。では、このオートサロンで本当に”刺さる”クルマとは何なのか？ 世代に