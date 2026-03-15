1980〜1990年代に人気を博したロックバンド・男闘呼組のメンバーだった成田昭次さん。紆余曲折を経て音楽の世界に復帰。そこにはメンバーをはじめ、多くの人の支えがありました。今から4年前、テレビの音楽番組であるロックバンドが約30年ぶりに再始動し、世間がざわめいたことがありました。そのバンドとは、1993年に活動を休止した4人組の「男闘呼組」。ボーカルとリードギターを担当していた成田昭次さんは、2009年に芸能界を引