単独ライブを開催すれば常に即完。コント師として絶大な人気を誇る空気階段の水川かたまりさん。プライベートでは2024年3月に誕生した長女の育児に奮闘中のパパだ。 【画像】生まれたばかりの娘さんを抱く水川かたまり氏 そんな水川さんに、子どもが大人になったときに読んでもらいたい、今の素直な気持ちを語ってもらった。そこには芸人として活動する水川さんの矜持が垣間見えた。（前後編の後編） 方言をいじ