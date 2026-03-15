3月13日（金）から22日（日）までの10日間、東京を代表する9つのエリア（赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木）を舞台に展開される国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下、TCS2026）のオープニングイベントが2026年3月13日（金）に赤坂プリンス クラシックハウスで開催されました。今年のテーマは、「FUTURE VINTAGE — 過去の記憶を未来へ継ぐ、新たな創造」。実行