高血圧対策には減塩が大切。でも、「薄味だと物足りなさそう」と思う人も多いのでは？そこでおすすめなのが、こくや酸味を上手に生かした献立です。今回は、塩分わずか1.2gでも満足感たっぷりの「厚揚げの酢豚風献立」をご紹介。ケチャップ味で、食べごたえのあるメニューです。厚揚げの酢豚風献立の減塩ポイント● 油で揚げた厚揚げはこくがあり、薄味でも食べごたえ満点。● トマトケチャップのこくや酢の酸味をきかせ、しょ