ホワイトデーのお返しが謎だった【漫画】本編を読むWEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらった(@pageratta)さん。「異世界転移」や「謎解き」など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く漫画はたくさんの人を虜にしている。そんなぱげらったさんの数多くの名作の中から、X(旧Twitter)で4.1万いいね(2026年1月31日現在)の反響があった漫画「ホワイトデーのお返しが謎だった」を紹介