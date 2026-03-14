【ホワイトデー】告白の返事が「白紙」ってどういうこと!?まさかの展開に「斬新」「発想がすごい」と読者から驚きの声が続出!!【作者に聞く】

【ホワイトデー】告白の返事が「白紙」ってどういうこと!?まさかの展開に「斬新」「発想がすごい」と読者から驚きの声が続出!!【作者に聞く】