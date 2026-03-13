AIの普及により、データセンター（インターネットや企業システムの「心臓部」になる大量のコンピューターを集めた専用施設）の需要が急増している。データセンターサービスの国内市場規模は2030年までに3割増加するとの見立てもあり、全国各地で新設が相次ぐ。住宅地に何の前触れもなく誕生する巨大建造物は各地で摩擦を起こしており、ついに東京都内でも反対運動が過熱。東京都