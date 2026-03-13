栃木県内で３月８日までの１週間に報告された感染症の状況が発表され、インフルエンザの感染者の数がひとつの定点医療機関あたりで４週続いて減少しました。依然として栃木県内全域で警報レベルが続いています。 県内の定点医療機関で３月２日から８日までの間に報告されたインフルエンザの感染者の数は６３４人で前の週から５１７人減りました。ひとつの医療機関あたりでは１３．４９人で前の週と比べて１１人減り４週続けて減少