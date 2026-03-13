４月８日にメジャーデビューする純烈の弟分「モナキ」の正体に迫る緊急連載「何者なんだ！？モナキ！！〜純烈弟分の素顔〜」。最終回は、最年少の“オーディション首席”おヨネ（２８）で締めくくる。プロデューサーの純烈・酒井一圭が「間違いなく売れる」と太鼓判を押す逸材。パワフルな歌唱で低音域を支え、変幻自在の表現で見る者をひきつける秘蔵っ子の半生とは−。約１０００人集まったオーディション組の首席だ。ゾッコ