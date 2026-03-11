マイアミ・ヒート vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月11日（水）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 150 - 129 ワシントン・ウィザーズ NBAのマイアミ・ヒート対ワシントン・ウィザーズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし40-29で終了する。第2クォー