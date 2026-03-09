現地３月８日に開催されたエールディビジの第26節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、NACと敵地で対戦。３か月もゴールから遠ざかっていた上田が２発を叩き込んだが、降格危機の下位に勝ち切れず、３−３のドローで終わった。首位のPSVとは勝点19差。ヨーロッパリーグは８戦６敗、36チーム中29位で終わった。サポーターは勝てない怒りをロビン・ファン・ペルシ監督にぶつけ、「ロビン失せろ」「RvP出て行