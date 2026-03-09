【ポケパーク カントー：「ショッピングバッグ」に関するお詫びとお知らせ】 3月9日 公開 ポケパーク カントーは3月9日、「ショッピングバッグ」に関するお詫びとお知らせを公開した。 グランドオープン時より販売されていた「ショッピングバッグ」だが、水分に触れると染料が溶け出し、周囲のものへ色移りする可能性があることが判明。現在は販売を中止してお