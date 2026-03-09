【ポケパーク カントー：「ショッピングバッグ」に関するお詫びとお知らせ】 3月9日 公開

ポケパーク カントーは3月9日、「ショッピングバッグ」に関するお詫びとお知らせを公開した。

グランドオープン時より販売されていた「ショッピングバッグ」だが、水分に触れると染料が溶け出し、周囲のものへ色移りする可能性があることが判明。現在は販売を中止しており、原因の確認と改善を進め、再製造に向けて準備を進めていることが発表された。

また、2月5日より2月20日にかけて販売されたショッピングバッグは交換対応を実施予定。時期は4月下旬を予定しており、具体的な交換方法や時期の詳細については改めて発表される。

