ZAQが、2026年4月より放送開始となるTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のエンディングテーマに、書き下ろし新曲「ライアーヴェール」が起用されたことを発表した。ZAQと『ようこそ実力至上主義の教室へ』シリーズのタッグは今回で4度目となり、ZAQにとっては初のエンディングテーマの担当となる。本楽曲は、ヒップホップ×ジャズをベースにしているという。シンプルな構成の中にテクニカルなメロ