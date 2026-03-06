お笑いコンビ「千鳥」ノブの姪で、自転車ＢＭＸ女子の早川優衣（２４）が６日までに自身のインスタグラムで、結婚したことを発表した。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日だった５日に、「いつも応援してくださる皆様へ。直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさいこの場をお借りしてご報告させてください入籍しました！！！」と公表。お相手について「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のよ