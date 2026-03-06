大谷は7位、1位にはウィットJr.MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のMVPを予想。1位には米国代表のボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）が選ばれた。大谷翔平投手（ドジャース）は7位だった。MLB公式サイトの識者達による投票で選ばれたのは、25歳の若きスターだった。ウィットJr.はメジャーデビューした直後だった前回大会にも米国代表で出場していたが、5試合でわずか3