米国ではトランプ大統領とオバマ元大統領による異星人に関する論争が波紋をよんでいる。ジャーナリストの深月ユリア氏が、6年前の米大統領選に出馬表明したこともある米国人の国際政治学者やUFO研究家でもある日本の作家を取材し、その背景にある可能性も考えられる“政治的意図”を聞き出した。 【写真】「異星人論争」について見解を語った国際政治学者のパストリッチ氏 ◇◇◇ AFP