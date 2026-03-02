全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を3月3日から9日まで実施する。普通席の往復最低運賃と主な対象路線は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が16,720円、松山が18,810円、鹿児島が19,030円、札幌/千歳が20,020円、福岡・沖縄/那覇が20,460円ファーストクラス（プレミアムクラス）の往復最低運賃と主な対象路線は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が38,720円、広島が42,020円、長崎が48,070円、沖縄/那覇が49,170円、札幌/千