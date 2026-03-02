セブン−イレブンが朝の時間帯に限定したおにぎりのセールを始めます。セブン−イレブンは、今月5日から7日までの3日間、「おにぎり・寿司スーパーセール」を行うと発表しました。おにぎりなどのセールは2025年6月以来で、今回は通勤・通学の利用が多い“朝”に時間を絞ったのが特徴です。午前5時から11時まで、359円以下のおにぎりや寿司を対象に、179円までの商品は100円に、180円〜239円のものは150円に、240円〜359円のものは2