プレミアリーグ 25/26の第28節 アーセナルとチェルシーの試合が、3月2日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先