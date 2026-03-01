プレミアリーグ 25/26の第28節 アーセナルとチェルシーの試合が、3月2日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。アーセナルのガブリエウ（DF）のアシストからウィリアム・サリバ（DF）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

しかし、45+2分チェルシーが同点に追いつく。アーセナルの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）からガブリエル・マルチネリ（FW）に交代した。

66分アーセナルが逆転。デクラン・ライス（MF）のアシストからユリエン・ティンバー（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

70分にチェルシーのペドロ・ネト（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アーセナルが2-1で勝利した。

なお、アーセナルは75分にガブリエウ（DF）に、またチェルシーは59分にコール・パーマー（MF）、65分にヨレル・ハト（DF）、79分にエンソ・フェルナンデス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-02 03:40:15 更新