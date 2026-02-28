2月27日（現地時間26日）、フロリダ・マーリンズとのオープン戦に「6番・サード」で先発出場したトロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）。4回には1死満塁のチャンスで打席が回ると、レフト線に適時二塁打を放って走者2人を返した。【写真】「背番号51」WBC・Tシャツを着てはしゃぐムネリンこれでOP戦は4試合で9打数3安打4打点。本塁打1本に二塁打2本といずれも長打で、持ち前のパワーを見せつけた岡本。不安視されてい