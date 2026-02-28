メディア環境からみた右派と左派の違いは何か。『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）を出した中京大学教授の松谷満さんは「調査データによると、右派と左派の人々のメディア環境は意外と似たり寄ったりであり、むしろ極端な意見を持たない穏健な人たちとの違いが大きい」という――。■政治に強まるネットメディアの影響本書『「右派市民」と日本政治愛国・排外・反リベラルの論理』ではこれま