「史上初の女性総理」として高い人気を誇る高市早苗・首相だが、周囲との交流が少ない"人嫌い"もあって、その実像はあまり知られていない。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。官邸での生活に迫った。【シリーズ第3回】【写真】「サナ活」の代名詞となった高市早苗・首相愛用の老舗ブランドバッグ官僚らを驚かせた "高市流"昼食スタイル官邸では安倍元首相が「チーム安倍」と呼ばれた